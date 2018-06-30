Amerika’da Türkiye’yi temsil edecek

Samsunlu milli sporcu İnci Göğer, Amerika’da yapılacak Kadınlar U21 Basketbol Dünya Şampiyonası’na katılacak. 07-14 Temmuz 2018 tarihlerinde Amerika’da yapılacak olan şampiyonaya Samsun’dan tek katılan sporcu olma şansını yakalayan milli sporcu Göğer, katıldıkları şampiyonadan iyi bir dereceyle dönerek Türkiye ve Samsun’u uluslararası mecrada duyurmayı hedefliyor.

İyi bir dereceyle dönmek istediğini dile getiren İnci, “Hocalarımın da desteği ile ekip arkadaşlarımla beraber çok iyi bir tempoda hazırlanıyoruz. Tüm ekip arkadaşlarımla ülkemizi temsil etmenin heyecanını yaşıyoruz. Önceden elde ettiğimiz başarıların da üstüne koyarak daha iyi başarılar elde etmeyi hedefliyoruz. Hep birlikte ülkemizi uluslararası spor camiasında temsil etmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.