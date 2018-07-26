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26 Temmuz 2018 15:44

Amerika’nın meşhur eski kovboy filmleri bu kamerayla çekildi

SAMSUN (İHA) – 1960’lı yıllarda Amerika’da sinema çekimlerinde kullanılan ve eski kovboy filmlerine de ekranlara taşıyan 60 yıllık sinema kamerası, Samsun’da 15 bin liraya satışa çıktı.

Amerika’nın meşhur eski kovboy filmleri bu kamerayla çekildi

26 Temmuz 2018 15:44


Bir zamanlar Amerika’da kullanılan efsane kamera arasında yer alan FASTAX 35 mm Full frame kamera, ABD’de yaşayan Termeli bir aile tarafından Samsun’a getirildi. Amerika’da bir dönem sinema çekimlerinde kullanıldığı belirtilen kameranın eski kovboy filmlerine de tanıklık ettiği düşünülüyor. Uzun yıllar Amerika’da yaşadıktan sonra memleketi Samsun’a gelen ve ellerindeki bu kamerayı torunlarına hediye bırakan aile vefat ettikten sonra, kamera Samsun’daki bir antika dükkanında sergilenmeye başladı.


Kamerayı Amerika’da yaşayan bir ailenin torunlarından aldıklarını dile getiren Samsun Antika, Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Eyüp Selçuk Yazıcı, "Bu kamera dünyada eşi ve benzerine çok nadir rastlanan bir kameradır. Amerikan üretimidir. Amerika’da da uzun yıllar bir çok çekim türünde kullanılmıştır. Hatta bize söylenene göre eski kovboy filmleri dahil bu kamerayla görüntülenmiştir. Bizim elimize ulaştığında ne yapıp edip bu kamerayı almaya çalıştık. Çünkü piyasada artık neredeyse bulunmuyor. Böyle bir kameranın Samsun’da olması da bizi çok sevindirdi. Bunu özenle muhafaza ediyoruz. Kömürle çalışan bir kameradır ve hala bugün çalışır vaziyette elimize ulaşmıştır. Şu anda bazı koleksiyoncular gelerek bazı incelemelerde bulundular kamera üzerinde. Onlarda çok değerli olduğunu söyleyerek kendilerince fiyat biçtiler. Bazısı 7 bin lira bazısı da 10 bin lira fiyatla kamerayı satın almak istedi. Benim gözümde bu kameranın değeri aslında paha biçilemez. Bu kameraya zaten sinema işiyle uğraşanlar ilgi gösteriyor. Bizim koyduğumuz fiyat ise 15 bin lira. Umarım ki yine tekrar Samsun’dan biri alır” dedi.




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