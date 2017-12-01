Diğer
Kategoriler
01 Aralık 2017 13:45

Ana-oğla uyuşturucu ticaretinden gözaltına

Samsun’da bir kadın ile oğlu "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Ana-oğla uyuşturucu ticaretinden gözaltına

01 Aralık 2017 13:45


Olay, Samsun’un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ayrı kişiye satılan 1 paket esrar, 1 paket bonzai ile 19 adet ecstasy uyuşturucu hapı ele geçirdi. Olayla ilgili M.K. gözaltına alındı. M.K.’nin evinde yapılan aramada 13 paket halinde yaklaşık 100 gram bonzai, 33 adet ecstasy uyuşturucu hap ile 1 adet pampalı tüfek ele geçti. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen M.K.’nin annesi D.K. de gözaltına alındı.


Ana-oğul polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.K. "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, anne D.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
20
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    19°C
  • Salı
    Yağmurlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç