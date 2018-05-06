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06 Mayıs 2018 17:23

Anakent Türkiye Şampiyonu oldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor Dragon Bot Takımı, İstanbul’da düzenlenen 2018 Uluslar Arası Corporate Games Dragon Bot Türkiye Şampiyonası’nı kazandı.

Anakent Türkiye Şampiyonu oldu

06 Mayıs 2018 17:23


2018 Uluslar Arası Corporate Games Dragon Bot Türkiye Şampiyonası 5-6 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı. Eleme turlarını birinci olarak tamamlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor Dragon Bot Takımı Türkiye Şampiyonası’na da damga vurmayı başardı. Eleme turlarını geçerek İstanbul’da yarışmaya hak kazanan 20 takım arasında Samsun ekibi farklı bir şekilde Türkiye Şampiyonu oldu.


Anakentspor, elde ettiği başarıyla yeri ve tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak olan Uluslar Arası Corporate Games Dragon Bot Turnuvası’na katılma hakkını kazandı. Samsun temsilcisinin Antrenörü Zafer Benli, “19 sporcu ile katıldık. İki gün boyunca iyi mücadele ettik. Her elemelerde daha da yukarı çıktık. Finalde de açık ara şampiyon olduk. Kulüp Başkanımız Kadir Koçak’a bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca Samsun’da 13 Mayıs Pazar günü Dragon Bot festivali düzenleyeceğiz. Dragon Bot sporunun daha yaygınlaştırmak adına bu organizasyonu düzenleyeceğiz. Batı Park Su Sporları alanında. 30’a yakın takım olacak” dedi.




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