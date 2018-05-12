Anaokulu öğrencilerinden annelere hediye

Alaçam Halk Eğitimim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda yapılan Anneler Günü’ne özel program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Okul Müdürü Nagehan Çağlak Bay, “Annenin çocuğu üzerindeki sevgisi, ilgisi ve kanat gerişi beşikten mezara kadar sürüp gider. Çocuk bir aylıkken de, 10 yaşındayken de, 50 yaşındayken de annesinin gözünde hep çocuktur. Anneye göre çocuk hep gözetilmeye ve sevilmeye muhtaçtır. Anne sözcüğünün kulaklarımızdan hiç eksilmemesini diler, herkesin Anneler Günü’nü içtenlikle kutlarım” şeklinde konuştu.

Alaçamlı şehitleri de unutmayan Bay "şehitler ölünce değil Unutulunca ölürler" dedi.

Anaokulu Şekerler Sınıfı, Kelebekler Sınıfı, İyi Kalpler Sınıfı, Papatyalar Sınıfı ve Sevgi Çiçekleri Sınıflarından oluşan öğrenciler tarafından şarkılar eşliğinde gerçekleştirilen dans gösterileri katılımcılar tarafından beğeni topladı.

Etkinliğe Alaçam Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkan Vekili Çetin Akça, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Halis Tuğ, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şenyurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, Halk Eğitim Müdürü Salih İleri, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Güreş, Toplum Sağlığı Müdürü Ertan Baş, şehit aileleri, öğrenci velileri ve çok sayıda davetli katıldı.