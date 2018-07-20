Diğer
Kategoriler
20 Temmuz 2018 11:44

Angusların kokusu şehri etkisi altına aldı

SAMSUN (İHA) – Uruguay’dan gelen 20 bin angus yüklü dev geminin kokusu limandan yayılarak şehri etkisi altına aldı.

Angusların kokusu şehri etkisi altına aldı

20 Temmuz 2018 11:44

Sokaklar ve işletmeler pis koku nedeniyle boş kaldı.


Samsun’a gelen 20 bin sığır yüklü geminin pis kokusu, sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde etkili oldu. Gündelik hayatlarına devam etmek için sokağa çıkan vatandaşlar, pis kokudan rahatsız oldu. Samsun’a getirilen gemide bulunan 20 bin baş besilik sığır, Ankara başta olmak üzere çeşitli illerdeki besicilere gönderilecek. Panama bandıralı geminin Pazartesi gününe kadar yüklerini boşaltıp, Samsun Limanı’nı terk edeceği belirtildi.


Pis kokunun etkisinde kalan Samsunlu vatandaşlar ve işletme sahipleri ise sabah saatlerinden itibaren pis kokuya maruz kaldıklarını, yetkililerin bir an önce bu soruna çare bulmaları gerektiğini söylediler. Angus sahipleri ise tarım politikasının ithale yönelik devam etmesi neticesinde, şehirdekilerin pis kokuyu çekmeye devam edeceğini söylediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç