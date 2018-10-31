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Ankara'nın FETÖ'den aradığı eski yüzbaşı Samsun'da yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan meslekten ihraç edilen eski deniz yüzbaşı Samsun’da yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan meslekten ihraç edilen eski deniz yüzbaşı Samsun'da yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan eski Deniz Yüzbaşı S.Y. (37), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerince Samsun'un İlkadım ilçesinin Anadolu Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülen S.Y.'nin Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

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