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16 Temmuz 2018 12:44

Ankara’ya satışa götürülen 3 kilo 100 gram eroin Samsun’da ele geçti

Samsun polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda Hakkari Yüksekova’dan piyasaya sürülmek üzere Ankara’ya götürülmek üzere yola çıkan 3 kilo 100 gram eroin otomobilin zulasında ele geçirilirken, olayda ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara’ya satışa götürülen 3 kilo 100 gram eroin Samsun’da ele geçti

16 Temmuz 2018 12:44


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu Samsun-Ordu karayolu üzerinde 25 plakalı bir otomobili durdurarak Ece ve Keiat adlı narkotik dedektör köpekleri ile arama yaptı. Yapılan aramada köpeklerin tepki vermesi üzerine aracın sol marşpiyel bölümüne zulalanmış şekilde 7 paket halinde 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü olan Erzurum nüfusuna kayıtlı Hakan A. gözaltına alındı. Otomobilin Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden yüklediği eroini piyasa sürülmek üzere Ankara’ya götürmek için yola çıktığı tespit edildi. Genişletilen soruşturmada eroini Ankara’da karşılayacağı tespit edilen Yüksekovalı Hanlar S. ve olayla bağlantısı olan Yüksekovalı akrabası Fırat S., Ankara Keçiören’de bir adreste oldukları tespit edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordine düzenlenen operasyonda Hanlar S. ve Fırat S. Ankara’da yakalanarak Samsun’a getirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlana 3 kişi bugün "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildiler.




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