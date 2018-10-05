"Anne Bana Bir Şans Ver" projesi ile sezaryen oranı düşürülecek

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Samsun'daki normal doğum sayısının artırılması, anne adayların ve ailelerin bu konuda bilgilendirilmesi amacıyla "Anne Bana Bir Şans Ver" projesi başlatıldı.

Proje hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, Sağlık Müdürlüğü olarak normal doğumun teşvik edilmesi ve artırılması için "Anne Bana Bir Şans Ver" projesini başlattıklarını söyledi. Projeyle; aile hekimlerine başvuran ve ilk doğumlarını gerçekleştirecek anne adaylarına bilgilendirme eğitimi, bireysel danışmanlık ve travay(doğum süreci) desteği vererek; doğum korkusu olan gebeleri normal doğuma yönlendirmeyi ve ildeki primer sezaryen oranlarını düşürmeyi hedeflediklerini belirtti. Proje çerçevesinde öncelikle Atakum ve İlkadım ilçelerinde ilk kez doğum yapacak bin 658 gebenin hedef grup olarak belirlendiğini dile getiren Sağlık İl Müdürü Oruç, belirlenen anne adaylarından oluşturulan gruplara yeni hizmete giren Atakum Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Ek Hizmet Binalarında bulunan gebe okullarında eğitimler verileceğini ifade etti. Eğitimlerin haftada bir gün 4 saat süreyle yapılacağını söyleyen Oruç, bu anne adaylarına deneyimli ebeler tarafından bireysel danışmanlık hizmeti vererek doğum sürecinin sonuna kadar onların yanında olmayı amaçladıklarını söyledi.

Önce Samsun sonra Türkiye

Proje çalışmalarına başladıklarını belirten Oruç, "Proje kapsamındaki gebelerin doğum anında da psikolojik destek alması için kamu ve özel hastane yetkilileriyle görüşülerek ön çalışmalar yapıldığı. Proje sonucunda amacımız ilk gebeliklerini yaşayan ancak normal doğum eylemine karşı olumsuz bakış açısına sahip gebelerin tutumlarının değiştirilmesi, gebelerin bilinçlendirerek doğum sürecinde aktif karar verme sürecine katılmaları. Normal doğumun yeni doğan bebek ve anne sağlığı için faydalarının anneye, aileye iyi anlatılması büyük önemi var. Proje kapsamında doğum sonrasında annelere Doğumda Anne Memnuniyeti Değerlendirme Ölçeği uygulayarak annelerin doğum tecrübeleri ve algı düzeyleri ölçülecek. Bu projeyi önce Samsun'un tüm ilçelerinde daha sonra da Türkiye'de kullanılacak bir çalışma haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.