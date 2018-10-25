Samsun'da normal doğum sayısının artırılması, anne adaylarının ve ailelerin bu konuda bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan "Anne Bana Bir Şans Ver" projesi meyvelerini verdi.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Samsun'daki normal doğum sayısının artırılması, anne adayların ve ailelerin bu konuda bilgilendirilmesi amacıyla "Anne Bana Bir Şans Ver" projesi kapsamında ilk çocuklarına kavuşan ailelerin bebeklerine ilk hediyeleri İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selami Arslan, hastane yönetimi ve hemşireler eşliğinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde verildi. Yeni doğan bebekleri kucağına alarak kulaklarına ezan okuyan Başkan Tok, aileleri tebrik ederek sohbet etti.

Normal doğumun önemine değinen Başkan Tok, "Normal doğumun yeni doğan bebek ve anne sağlığı için faydalarının anneye, aileye iyi anlatılmasının büyük önemi var. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Samsun'daki normal doğum sayısının artırılması amaçlı projenin içinde olmak bizim için çok önemli. Vatandaşlarımızın içinde olduğu her projede varız. Bu projede kuşkusuz hepimizin hayatının en güzel anları olan meleklerimizin dünyaya gelişinin sevincini paylaşıyoruz. Bizler düşündük ki İlkadım'ın en yeni üyelerinin ilk hediyesini biz vermeliyiz. Bu vesile ile hem anne ve babaları tebrik etme şansı buluyoruz hem de mutlu anlarına ortak oluyoruz. Bu güzel projede emeği olan herkese teşekkür ederken yeni doğan yavrularımızın vatanına ve milletine faydalı bireyler olmasını temenni ederim. Bizi büyük bir aile yapan sosyal belediyecilik anlayışıyla hemşehrilerimizi kucaklamaya devam edeceğiz" dedi.