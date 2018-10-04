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Anne sütü alan bebekler zeki oluyor

1-7 Ekim “Emzirme Haftası” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliğinin desteğiyle Çocuk Hastanesinde kutlandı.


Yenidoğan ve Kadın Doğum Servislerinde görevli doktor ve hemşireleri ile emzirme danışman hemşiresi ailelerin bu konuda dikkatlerinin çekilmesi ve bilgilendirilmesi için çalışmalarda bulundu.


Konuyla ilgili olarak Yenidoğan Sorumlusu Prof. Dr. Canan Aygün, “Bebeklerimizin hayata güvenli bir başlangıç yapmaları için anne sütü almaları gereklidir. Anne sütü içerdiği özel maddelerle bebeği enfeksiyonlardan korur, sağlıklı büyüme ve gelişme sağlar, aşırı tartı alımını engeller. Anne sütünün yararları erişkin hayatta da devam eder; anne sütüyle beslenen bebekler daha zeki olur. İlk 6 ay yalnızca anne sütü tüm bebekler için haktır. Gerek hastanemiz gerekse Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi “Bebek Dostu” unvanını taşıdığından, anne sütüyle beslenmeyi tüm gücümüzle destekliyoruz” dedi.

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