Anneler Parkı’nda iftar coşkusu

İlkadım Belediyesi tarafından düzenlenen her gün farklı bir mahallede gerçekleşen Komşu İftarları’nın dün akşamki durağı Anneler Parkı oldu. Düzenlenen iftar yemeğinde Rasathane, Hürriyet ve Çiftlik Mahallesi sakinleri bir araya gelerek aynı masalarda oruçlarını açtı. 3 binden fazla katılımın olduğu komşu iftarı konukları ile tek tek görüşen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, mahalle sakinlerinin isteklerini dinledi.

"Gücümüzü sizlerden alıyoruz"

İlkadım halkından aldıkları pozitif enerji ile büyük hizmetlere ve dev projelere imza atıklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Anneler Parkı’nda gerçekleştirdiğimiz iftarlarımız her zaman bambaşka oluyor. Teyzelerimizin, dedelerimiz gençlerimiz herkes katılıyor herkes hep bir arada oluyor. Ne zaman davet etsek hep birlikte toplanıyoruz bu sofralarda. Huzurlu barış içinde yardımlaşarak yaşıyoruz. Bu konuda Allah’a ne kadar şükretsek azdır. Halkımızdan aldığımız enerjimizi gücümüzü yine halkımız için harcıyoruz. Vatandaşlarımız bu pozitif enerjiyi bizlere verdiği sürece bizlerde asla durmak yorulmak olmayacaktır. Geceli gündüzlü koşturacağız, halkımızı hizmetlerimizle projelerimizle memnun etmeye devam edeceğiz. İftar masalarımızı tek tek geziyorum. Halkımızı dinliyorum. Mahalle sakinlerimiz bizlerden memnun olduklarını ifade ediyor. Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazanda da yoğun katılımınızla dünyaya kardeşlik mesajı veriyoruz. Büyük katılımınız ve gösterdiğiniz ilgiden dolayı sizlere teşekkür ederim" dedi.

"Her projeyle bir adım daha ileri"

Yoğun bir tempoda İlkadım’ı bir adım daha ileri taşımayı amaçladıklarını söyleyen Başkan Erdoğan Tok, "İlkadım Belediyesi olarak her hizmetimizde siz değerli hemşehrilerimizi merkeze koyarak hak ettiğiniz yaşam kalitesini sağlamak için çalışıyoruz. 3 yıldan kısa bir sürede 5 tane dev projenin yanı sıra birçok hizmet ve yatırımı da aynı anda sürdürüyoruz. İlkadım’ın en hızlı geliştiği bu dönemde her alanda bir birinden önemli projelere imza atıyoruz. Yeni Belediye Hizmet Binamızın temel atma törenini büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Türkiye’nin en büyük Gençlik Merkezi faaliyete başlarken Karadeniz’in en büyük Camii ve Külliyesi hızla yükseliyor. Derebahçe Sosyal Tesislerimiz her geçen gün daha da fazla vatandaşımız tarafından kullanılıyor. İlçemiz sınırları içerisinde elimizin değmediği cami ve okul kalmadı. Spora yaptığımız yatırımların sonucu olarak İlçemizin genç sporcuları katıldıkları her turnuvadan madalya ile dönüyor. Kentsel dönüşüm projelerimizde de çok büyük adımlar attık. Bu ve bunlar gibi birçok hizmetin yanı sıra gece gündüz ara vermeden temel belediyecilik hizmetlerimizi hiçbir aksaklık yaşamadan sürdürüyoruz ve bütün bu çalışmaların sonucunda siz değerli hemşehrilerimizle hızla gelişen ve büyüyen bir İlkadım’da birlik içerisinde yaşıyoruz" diye konuştu.

Kur’an-ı Kerim ziyafetleri ile İlkadımlılar yine camileri doldurdu. Kadifekale Camiinde gerçekleştirilen Kuran Ziyafeti programına konuk olan Ankara Hacı Bayram Veli Camii Baş İmam Hatibi Ahmet Karalı, İstanbul Şehzadebaşı Camii İmam Hatibi Ercan Çakıroğlu, okudukları Kuran-ı Kerim ile cemaat maneviyat dolu bir gece yaşadı. Namaz sonrası çay içerek sohbet eden Başkan Tok, cami cemaatinin taleplerini dinledi