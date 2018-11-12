Anneye akrostiş şiirler kupalarda

Törener rehberliğinde ilçelerinde bulunan bir basımevine gezi düzenlediler.

Geziden önce biriktirdikleri harçlıkları ile bu etkinlik için kupa alan öğrenciler, derslerinde annelerine sevgilerini anlatmak için akrostiş çalışması ile şiir yazdılar. Basımevine gittiklerinde ise şiirlerini ve annelerinin resimlerini kendi elleri ile kupalara bastılar. Ayrıca bu ziyaretlerinde öğrenciler kupa baskısı yanı sıra fotokopi çektiler, tişört baskısı yaptılar ve ürün kurutma makinesinde kurutma işlemi gerçekleştirdiler. Gezi sonunda herkes kendi başına bir şeyler yapabilmenin mutluluğu içinde okuluna döndü.