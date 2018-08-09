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09 Ağustos 2018 03:10

Apartmana yıldırım düştü

Samsun’un Bafra ilçesinde bir apartmana yıldırım düştü.

Apartmana yıldırım düştü

09 Ağustos 2018 03:10


Olay, dün gece İshaklı Mahallesi’nde 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece etkili olan sağanak sırasında 4 katlı apartmanın çatı katında bulunan uydu alıcısına yıldırım düştü. Düşen yıldırım nedeniyle bina sakinleri büyük panik yaşadı. 3. ve 4. kattaki dairelerde elektik prizleri ve bazı eşyalarda yangın çıktı. Tutuşan eşyaları suyla söndüren daire sakinleri polisi ve itfaiyeye arayarak binalarına yıldırım düştüğünü söylediler. Kısa sürede olay yerine gelen polis, itfaiye ve YEDAŞ ekipleri binada zarar gören uydu alıcısı ve prizleri kontrol ederek elektrik kontağından çıkacak olası bir yangını da önlemiş oldular.




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