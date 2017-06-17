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17 Haziran 2017 12:30

Arabanın çarptığı kediye balıkçılar sahip çıktı

Samsun’da bir aracın ezdiği yavru kediye balıkçılar sahip çıktı.

Arabanın çarptığı kediye balıkçılar sahip çıktı

17 Haziran 2017 12:30


Olay, İlkadım ilçesi Baruthane Balıkçı Barınağı yanında bulunan yolda meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, barınakta bulunan kedilerden bir tanesinin yavrusunu plakası bilinmeyen bir otomobil ezdi. Belinin üstünden otomobil geçen kedi, arka ayaklarını kullanamadan ön bacaklarının yardımıyla sürükleyerek yürümeye çalıştı. Yavru kediyi gören balıkçılar, kediyi yol kenarından alarak barınakta korunaklı bir yere koydu.


Balıkçılar kediyi korunaklı bir yere aldıktan sonra tedavisinin yapılması için bakım merkezinden yardım istediler. Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezine bağlı sokak hayvanları biriminden veteriner ekip aracı olay yerine gelerek hayvana ilk müdahaleyi yaptı. Veteriner ekipleri, üstünden araç geçen kediye iç kanma önleyici iğne yaptıktan sonra röntgen ve tedavi için hayvan hastanesine götürdü.


Hayvanın durumu hakkında açıklamalarda bulunan Veteriner Sağlık Teknisyeni Oğuz Yıldırım, “Hayvanın üstünden araç geçmiş. İlk bakışta beli kırılmış gibi gözüküyor. Kesin sonuç röntgenden sonra belli olur” dedi.


Kediyi yolda bulan balıkçı Selami Sarısoy ise, “Kedinin yolda sürüklendiğini gördüm. Sonra yanına gittiğimde bir otomobil kaçtı. Kediyi alıp muhafaza edip ekiplere haber verdik. Kediyi tutarken elimi de ısırdı. Biz kedinin tedavi edilip, tekrar buraya bırakılmasını istiyoruz. Kediye ezip kaçan otomobil sürücüsünü de kınıyorum” diye konuştu.


Yavru kedi yapılan ilk müdahalenin ardından, hayvan hastanesine götürüldü.




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