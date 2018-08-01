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01 Ağustos 2018 11:16

Aracın motor kısmına sıkışan kedi için polis ve itfaiye seferber oldu

Samsun’da hafif ticari aracın motor kısmına giren ve sıkışan yavru kediyi kurtarmak için polis ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

Aracın motor kısmına sıkışan kedi için polis ve itfaiye seferber oldu

01 Ağustos 2018 11:16


Olay, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki 55 AZK 97 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından kedi sesi duyan mahalle sakinleri, 155’i arayarak ihbarda bulundu. Yapılan ihbarın ardından olay yerine giden polis ve itfaiye ekipleri, araç sahibine ulaşarak motor kaputunu açmasını istedi. Bir süre motor bölümünde kediyi arayan ekipler daha sonra kedinin sıkıştığı yeri fark ederek müdahalede bulundu. Yarım saat süren operasyonun ardından yavru kedi sıkıştığı yerden çıkartılarak tekrar özgürlüğüne kavuştu.


Mahalle sakinleri ise polis ve itfaiye ekiplerine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.




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