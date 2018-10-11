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Araçların camlarını kırıp hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Samsun’da park halindeki 2 ayrı otomobilin camlarını kırıp hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 genç çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun'da park halindeki 2 ayrı otomobilin camlarını kırıp hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 genç çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 2 ayrı otomobilin camını kıran 2 kişi birinden 10 bin lira değerindeki labtop bilgisayar ile diğer otomobilden de içinde cüzdan ve cep telefonu bulunan bayan çantasını çaldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak hırsızlık olayını O.Ü.(19) ve T.K.'nin (19) gerçekleştirdiğini tespit etti.


Yakalanarak gözaltına alınan 2 genç bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.Ü. ve T.K., her iki hırsızlık olayından da ayrı ayrı tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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