Araçta uyuyan alkollü şahıs polisi alarma geçirdi

Olay, Samsun’un Canik ilçesi 2. Dolmuş Hattı son durak karşısı çevre yolu viyadük altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halindeki kamyonetin içinde bir şahsın yattığını fark eden vatandaşlar, ölmüş olabileceğini düşünerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis sevk edildi. Polis, şahsın alkollü olduğunu ve direksiyon başında uyuduğunu tespit etti.

Uyandırılan ve kimlik kontrolünde isminin İ.P. (49) olduğu belirlenen şahıs, aracın arkadaşına ait olduğunu ve uyuması için kendisine izin verdiğini söyledi. İ.P. evine gönderilirken, polis kamyonet sahibinden aracını bulunduğu yerden kaldırmasını istedi.