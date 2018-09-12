Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi

Samsun'da aracından inerek yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli kovalama sonucu yakalandı. Şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıkarken, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesinin Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili kontrol etmek istedi. Bu sırada araçta bulunan U.Y.'nin yaya olarak kaçmaya başladı. Kovalama sonucu yakalanan U.Y.'nin kimlik soruşturmasında 'uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Ayrıca araçta yapılan aramada da 3 paket halinde 2,03 gram bonzai ele geçirildi. Araçtaki 4 şüpheli hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılırken, gözaltına alınarak Samsun Adliyesine sevk edilen U.Y. adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.