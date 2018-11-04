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Araştırma görevlisi eşini bıçaklayan kadına adli kontrol

Samsun’da araştırma görevlisi eşini bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen üniversite öğrencisi genç kadın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Samsun'da araştırma görevlisi eşini bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen üniversite öğrencisi genç kadın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde araştırma görevlisi olan H.V. (29) ile üniversite 2. sınıf öğrencisi eşi S.V. (22), çıkan tartışmada birbirlerini darp ettiler. S.V., mutfaktan aldığı bıçağı kocasına doğru savurunca H.V. karnına gelen bıçak darbesi ile yaralandı. Ağır yaralanan araştırma görevlisi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. H.V.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. S.V. ise polis tarafından yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Cinayet Bürosundaki sorgulanması tamamlanan genç kadın, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.


2 yıllık evli oldukları öğrenilen S.V., eşinin kendisini darp ettiğini ancak bıçaklanma olayını hatırlamadığını ve eşinin 'Yaralandım kan kaybediyorum' dediğini duyunca 112 Acil Servisi arayıp yardım istediğini söyledi. Savcıya ifade veren S.V., tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.V., yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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