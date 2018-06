Arazi anlaşmazlığında sular durulmuyor

Bugün tekrar karşı karşıya gelen iki taraf arasında silahlar konuştu. Çıkan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, bazı araçlar hasar gördü. Silah atma konusunda iki taraf da birbirini suçladı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak muhtemel bir olayı önledi.

Devlet Su İşleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda Kızılırmak’ın Karadeniz’e dökülen kısmında ırmak yatağının değişmesi ile 600 dönüme yakın araziyle ilgili iki mahalle arasında 3 yıl önce başlayan anlaşmazlık devam ediyor. İki mahalle arasındaki anlaşmazlıkta bugün taraflar yine karşı karşıya geldi. Her iki taraf da bir birbirlerini silah kullanmakla suçladı. Karşılıklı açılan ateş sonucu her iki tarafa ait traktör ve araçlarda hasar oluştu. Kurşun delikleri jandarma ekipleri tarafından incelenerek, birbirinden şikayetçi olan iki taraf hakkında yasal işlem başlattı.

Traktörlerle toplanan Koşu Mahallesi sakinleri, “Bu arazi bizim mahallemize ait. Burayı Fener Mahalleliler kullanamaz” dedi. Mahalleliler, ekili arazileri traktörlerle sürmeye gelen Fener Mahallesi sakinlerine engel olmak için araziye giderek durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine çok sayıda Jandarma birlikleri gelerek güvenlik önlemleri aldı. İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Çamur ve Karakol Komutanı Koray Karaduman, taraflarla konuşarak sakinleştirdi.

“Böyle giderse burada çok büyük olay olur”

Koşu Mahallesi sakini Yusuf Gündüz, "Irmak eski yerine geçti. Kendi yerlerimiz bu tarafta kaldı. Bu yerleri şimdi Fener Mahalleliler ‘bizim yerler’ diyerek ekmeye uğraşıyorlar. Halbuki bu yer 50-60-100 senedir dedelerimizden beri Koşu Mahallesi’nin arazisi, merası. Buranın bir kısmı tespit dışı bir kısmı sit alanı. Sürdükleri yer çoğu tespit dışı. Bir yıldır bir şey yoktu. Bugün gelmişler sürmeye başlamışlar. Biz de köylü olarak toplanıp jandarmaya haber verip traktörlerle geldik. Bizim traktörler yaklaşınca öndeki traktöre ateş etmişler, bir kurşun isabet etmiş. Burada en az 100-150 tane silah atıldı. O silahlar biz tarafa doğru havaya, yere doğru 150 tane silah atıldı. Biz buraya müdahale etmeye çıktık. Hiçbir traktörümüz ne bir saban attı ne kimsenin üstüne gitti. Jandarma geldi, onlara söyleyeceklerimizi söyledik. Buranın soruna devlet el koysun. Yer devletinse devlet sahip çıksın. Koşu Mahallesi buradan kimseye bir karış yer vermez. Böyle giderse burada çok büyük olay olur. Biz buranın mera olarak, köy boşluğu olarak böyle kalmasını istiyoruz. Eğer devlet burayı satacaksa biz Koşu Mahallesi olarak biz alırız. Buraya başkasını sokmayız” dedi.

“Devlet bize ektirmiyorsa onlara da ektirmesin”

Fener Mahallesi’nden Mustafa Karagüzel ise "3 sendir toprağımızı işleyemiyoruz. Toprağımızı işlemeye geliyoruz, adamlar toplanıyorlar bize saldırıyorlar. Kızılırmak yatak değiştirdi, bizim araziler bu tarafta kaldı. ‘Bu köye gelmeyeceksiniz, kalan topraklar bizim olacak’ diyor. Devlet de bize ekemezsiniz, birinci derece sit alanı diyor. Tamam, sit alanı biz ekmeyelim. İki tarafımız da sit alanı. Diğer taraf ekiyor, sadece bize bu muamele yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti kanunları sadece bize mi geçerli, yoksa herkese mi geçerli. Tamam, devlet bize ektirmiyorsa onlara da ektirmesin. Buna razıyız. Bu arazileri 1956’dan beri biz kullanıyoruz. Bu konuda belgelerimiz, ecri misillerimiz, her şeyimiz var. Karşı taraf bir tane belge çıkartmıyor. Bizim her türlü belgelerimiz var.1956’dan beri babamlar bu memlekete geldiklerinden beri yıllardır bu toprakları kullanıyoruz. 3 senedir devlet bize kullandırmıyor. Çevre Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri geldi, harita düzenledi. ‘Buradaki bütün sit alanlarını boşaltacağız’ dedi. Ay oldu hiç kimse işlem yapmıyor. Biz aslında hiç bir şey işletemiyoruz. Topraklarımızı işlemek istiyoruz. Herkes işliyorsa biz de işlemek istiyoruz. Biz de çoluk çocuğumuza bu topraklarla bakacağız. Bankalara borçlandık, her tarafa borçlandık, bütün işimiz geçimimiz bozuldu. Devlet bize sahip çıksın" diye konuştu.

Aynı mahalleden Mehmet Karagüzel ve Turgay Bayram da "Yüz yıldır dededen babadan arazimiz. 25 yıldır da ecri mislini ödüyorum. Benim arazimin bir kısmı sit alanında kalabilir, bu bir başkasını alakadar etmez. Benim problemin devletle benim aramda. Biz kimseye bir karış toprak bağışlayacak adam değiliz. Eninde sonunda faturayı kimler gerekiyorsa ödeyecek. Arazimin 110 dönüm kadarı Kızılırmak seddesinin içinde kaldı. Devletin bize vurmuş olduğu darbe yetmiyormuş gibi arazimin yüzde 70’i Kızılırmak’ın karşı tarafında kaldı. Burası kadastroya bakıldığı zaman yine Fener Mahallesi’nin toprağıdır. Devletimiz bu işi çözsün illa burada birisinin ölmesi mi lazım. Arabalarımıza, traktörlerimize mermi atmayla bu iş olmaz. Atılacaksa biz en iyisini yaparız ama biz devlete güveniyoruz, devlete bırakıyoruz bu işi” şeklinde konuştu.