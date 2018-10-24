ARDS geçiren hasta çareyi Samsun'da buldu

Ordu'da yaşayan Müjde Elif Tepegöz, 2. çocuğunu dünyaya getirdikten çok kısa bir süre sonra karın ağrısı şikayeti ile hastaneye gitti. Bağırsak zedelenmesi ve buna bağlı akut karın tablosu sonucu ameliyata alınan Tepegöz, ameliyatın 4. gününde ani solunum yetmezliği ve şuur kaybı gelişince, yaşam destek ünitesi ihtiyacı oluşması sonucu VM Medical Park Samsun Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkik ve ileri incelemeler sonucunda akut solunum yetmezliği sendromu tanısı ile 3 gün uyutularak solunum cihazı ve yaşam destek ünitesine bağlı tutulan Tepegöz, tedavi sonucu solunum yetmezliği düzelerek 8. günde hastaneden taburcu edildi.

Hastanın tedavisini üstlenen VM Medical Park Samsun Hastanesi İç Hastalıkları Kliniğinden Uzm. Dr. Mustafa Doğan: "ARDS, ağır yanıklar, toksik gaz solunması, komplike cerrahi ameliyatları ve septik şok gibi ağır enfeksiyon tablolarından sonra gelişen ani başlangıçlı solunum yetmezliğidir. Akciğerdeki hava kesecikleri suda boğulan insanlar gibi ödem sıvısıyla dolmaktadır. Ani müdahale edilip ileri yoğun bakım ve yaşam destek ünitesi tedavisi yapılmazsa ölümcül olabilmektedir. Kronik bronşit, kalp yetmezliği gibi ek hastalığı olanlarda risk daha da yüksektir. Hastanın art arda iki ameliyat olması, riski artırmış ancak yaşının genç olması ve ek hastalıklarının olmaması tedaviyi olumlu yönde etkilemiştir" dedi.

Anestezi ve Reanimasyon Kliniğinden Uzm. Dr. Esra Sarıhasan tarafından yoğun bakımda titiz bir şekilde takip edilen Tepegöz, tedavi olduğu için mutlu olduğunu belirtti.