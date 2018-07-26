Arjantin Başkonsolosu Rivera, Samsun TSO’da

Arjantin’in İstanbul Başkonsolosu Diego Alvarez Rivera, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu ziyaret ederek, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında görüşmede bulundu. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, kentin ekonomik yapısı ve potansiyeli hakkında Başkonsolosu Diego Alvarez Rivera’yı bilgilendirdi.

Murzioğlu: "Desteğe her zaman hazırız"

Konuşmasında Samsun’u Türkiye’nin Karadeniz’e açılan kapısı olarak tanıtan Başkan Murzioğlu, "Samsun gerek konumu, gerekse sahip olduğu lojistik imkanları nedeniyle bölgenin en önemli kenti, ülkemizin kuzeye açılan kapısı konumundadır. Biri gıda alanında ihtisaslaşmış olmak üzere altı organize sanayi bölgesi bulunmaktadır ve üretim çeşitlilik arz etmektedir. Karadeniz çanağının en büyük ve en önemli kenti olan Samsun hava, kara, deniz ve demiryolu olmak üzere dört ulaşım ağıyla coğrafi olarak önemli bir noktadır. Kentimiz, lojistiğin ön planda olduğu bir şehirdir. Avrupa Birliği’nin master planında yer alan lojistik merkezlerinden bir tanesiyiz. Avrupa Birliği’nden 50 milyon Avro destekli yeni hizmete aldığımız lojistik köyümüz, sadece ilimizin değil, bölgenin de gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır. Samsun ayrıca, iki bereketli ovasıyla bir tarım kentidir. Gerek kamu ve özel hastaneleri yatırımları gerekse Türkiye’de en fazla cerrahi el aletleri imalatıyla da bir sağlık kenti olan Samsunumuz ayrıca, yedi bin yıllık tarihi geçmişiyle, doğal güzellikleriyle de bir turizm şehridir. Arjantinli işadamlarını, bu yıl düzenleyeceğimiz Tarım ve Gıda Fuarlarında görmekten büyük mutluluk duyarız. Arjantin mesafe olarak bize uzak ama her zaman kendimize yakın gördüğümüz bir ülke. İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için de elimizden gelen gayreti göstereceğimizi bilmenizi istiyorum" dedi.

Rivera: "Samsun’a geri geleceğiz"

Samsun’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Arjantin’in İstanbul Başkonsolosu Diego Alvarez Rivera, "İlk kez geldiğim Samsun çok güzel, hareketli ve gelişmiş bir şehir. Şehrinizin özellikleri hemen fark ediliyor. Karşılıklı olarak ticari ilişkileri geliştirmek ve yatırım imkanlarını görüşmek için bugün buradayım. Birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyorum. İşadamlarımızı bir araya getirebiliriz. Tüm projelerinize, önerilerinize ve fikirlerinize açığız. Bu ziyareti birlikte iş yapabilmek için başlangıç olarak görüyorum. Samsun’a kesinlikle geri geleceğiz" diye konuştu.