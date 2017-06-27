Arkadaşını kurtardı, kendisi boğuldu

Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Türkmen Kayalıkbaşı mevkii Altınkaya Barajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Emrullah Çobanoğlu, arkadaşları ile serinlemek için baraj gölüne girdi. Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtaran Emrullah Çobanoğlu kendisi baraj gölünde kayboldu. Kayıp genç için olay yerine ambulans, jandarma ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Yapılan arama çalışması sonucu sudan çıkarılarak Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Emrullah Çobanoğlu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.