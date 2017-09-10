Arkeoloji Vadisine yeni tesis ve sosyal donatı alanları

Yeryüzündeki en eski yerleşim yerleri arasında bulunan Tekkeköy Mağaralarının yerli yabancı binlerce kişinin ilgisini üzerinde topladığını ve sayısız turist çektiğini söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "İlçemizin turizm potansiyeli bölgedeki diğer ilçelerle kıyaslandığında ilk sıralarda yer alıyor. Tarih, doğa, turizm, kültür kenti Tekkeköy; Karadeniz bölgesinin ilk insan yerleşkesidir. MÖ. 10 bin ila 60 bin yılları arasında bir tarihi geçmişe sahip olan Tekkeköy Mağaraları her yıl yüz binlerce yerli yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Bu eşsiz yere gelen ziyaretçilerin alanda tarih ve doğanın büyüleyici güzelliği içerisinde dinlenmesi, vakit geçirmesi ve buranın keyfini doyasıya yaşayabilmeleri için arkeoloji vadimize yeni sosyal donatı alanları ve tesisler kazandırıyoruz. Birinci derece arkeolojik sit alanı içerisinde bulunan Türkiye’nin tek imitasyon müzesinin yanına şimdide Türkiye’nin ilk ve tek ekolojik ahşap oyuncak müzesi, hediyelik eşya alanı, otantik kafe, kıl çadırından oluşan oturma alanları, kamelyalar, yöresel yemekler bölümü ve daha bir çok mekan kazandırdık. Yine bu eşsiz tarihi ve doğal güzelliğin içerisindeki yolları ve etrafını koruma kurulu tarafından belirlenen projeler kapsamında düzenliyoruz. Tesis ve sosyal donatı alanlarının akabinde ilk olarak yolar, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları ile işe koyulduk. Devamında ise projeler kapsamında mağaralara ahşap yürüyüş yolları, mağaralar içerisinde o günün yaşamını anlatan heykeller, imitasyonlar, canlandırmalar yer alacak. Uzun soluklu çalışmalar neticesinde bölgeye turist akımı katlanacak. Özellikle 27 - 29 Ekim tarihleri arasında Belediyemiz ev sahipliğinde yerli yabancı bilim adamlarının katılımıyla düzenlenecek olan Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ile tüm dünyanın gözü bir kez daha buraya çevrilecek. Ardından burada bir arkeolojik kazı çalışması da başlatılmasını planlıyoruz" dedi.

"Tekkeköy’de tesis sayısı katlandı"

2014 yerel seçimleri öncesi Tekkeköy Belediyesine ait bir tane bile tesis olmadığını belirten Başkan Togar, "Üç yıl önce misafirlerimizi ağırlayacağımız, vatandaşlarımızın aileleri ve çocukları ile oturup sohbet edeceği hoş vakit geçirecekleri, belediyemize ait bir tane dahi tesis yoktu. Bizde bu eksikliği görerek vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Kutlukent bölgemize Saklı Bahçe, Tekkeköy merkeze ise Sevgi Tekkesi adında nezih iki tesis kazandırdık. Şimdide arkeoloji vadimizin olduğu alana, alanın tarihi yapısıyla bütünleşen yeni bir tesis kazandırdık. Artık yerli yabancı turistleri, misafirlerimizi ağırlamanın yanında ilçemiz halkının kullanabileceği üç tesisimizi halkımızın hizmetine sunduk" ifadelerini kullandı.