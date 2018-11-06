Arvas: “Türkiye en çok reform yapan ülke oldu”

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mücahit Arvas, "31 Ekim'de Dünya Bankası Türkiye'nin sıralamasına dair bir açıklama yaptı. En çok reform yapan ilk 10 ülke arasında Türkiye'yi saydılar. Özellikle finansmana erişim noktasında Türkiye bu sıralama içerisinde en çok reform yapan ülke oldu” dedi.

Samsun'da gerçekleştirilen, ‘Finansmana Erişimde Teminat Olarak Taşınır Rehini Bilgilendirme Toplantısı' ile KOBİ'ler, bankacılar ve ilgililer konu hakkında bilgilendirildi. Ticaret Bakanlığı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğiyle yapılan Finansmana Erişimde Teminat Olarak Taşınır Rehini Bilgilendirme Toplantısı, Samsun TSO Davut Altan Meclis Salonunda yoğun bir katılımla gerçekleşti. Toplantıda ilgili katılımcılara rehin konusu hakkında önemli bilgiler verildi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Toplantımıza bankacılar başta olmak üzere çok sayıda katılım sağlandı. Bugünün taşınır rehinleri hepimizin bildiği gibi bina, arsa, araçlardır. Ama bugün makine, hayvan, plaka, stok, ham madde gibi ekonomik değerleri olan birçok şeyi rehin verebiliyoruz. Bir merakım da söz konusu. Büyük arsayı dahi günümüzde verdiğimizde kredi alamazken, kapıdaki hayvanı ve tarladaki ürünü verip nasıl kredi alacağız. Bunların da cevabı bu toplantıda verilecek” diye konuştu.

"Finansmana erişimdeki reform sayısında çok ilerideyiz”

Finansmana erişimdeki reform sayısında dünyadaki birçok ülkenin önünde olduklarını dile getiren Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mücahit Arvas, "Türkiye'de yeni hayata geçen bir sistemi anlatmak için buradayız. Finansmana erişimin en zor olduğu zamanlardan birisini geçiriyoruz. 31 Ekim'de Dünya Bankası Türkiye'nin sıralamasına dair bir açıklama yaptı. En çok reform yapan ilk 10 ülke arasında Türkiye'yi saydılar. Özellikle finansmana erişim noktasında Türkiye bu sıralama içerisinde en çok reform yapan ülke oldu. 20 puan yükselerek 190 ülke arasında 77. sıradan 32. sıraya yükseldik. Açıkçası finansmana erişimin en zor olduğu zamanlarda bu reform sonuçlarımız ortaya çıktı. Bu durum umut ediyorum reel sektöre de yansımaları olacaktır" şeklinde konuştu.