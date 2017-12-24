Asarcık ve Ladik’de sağlık konferansları düzenlendi

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri bir günde iki seminer düzenledi. Asarcık ve Ladik ilçelerinde yoğun bir katılım ile düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan Büyük Anadolu Hastaneleri Kurumsal İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürü Fatih Esen, "Alanında uzman değişik bölüm doktorlarımız ile sadece Samsun ve ilçeleri değil, komşu İl ve ilçelerimizde gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme toplantılarımızı bugün Asarcık ve Ladik ilçelerimizde düzenliyoruz. Gösterdiğiniz ilgi ve alaka için sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı’nın konuşmacı olarak katıldığı konferansta "omuz, diz ve ayak bileği ağrıları" adı altında ağrıların nedenleri ve tedavi şekilleri gibi konular anlatıldı. Doç. Dr. Cem Coşkun Av, "İnsan vücudunda omuz kısmı en hareketli olan bölgeler içinde yer aldığından sakatlanma durumu da oldukça kolaydır. Meydana gelen sakatlanmalarda ve sağlık problemlerinde kullanılan olan en güzel tanı ve tedavi yöntemi de omuz artroskopisidir. Omuz artroskopisi, omuz eklem rahatsızlıklarının tanı ve tedavisinde uygulanan cerrahi bir yöntemdir. ’Eklemin içine bakmak ve görmek’ anlamına gelen bu yöntem dizden sonra en sık olarak omuz eklemine yönelik uygulanmaktadır. Bu cerrahi yöntem ile kişi ayakta tedavi edilmesi sonrası yine kişinin aynı gün içinde evine taburcu edilme olanağı bulunan bir işlemdir. Omuzda sakatlanma, sıkışma, yırtıklar ve donuk omuz dediğimiz sağlık sorunlarının tedavisinde bu işlemin en önemli avantajları daha küçük kesi, daha az doku hasarı, daha erken işe dönüş ve yüksek hasta memnuniyeti olarak sayabiliriz" dedi.

Kardiyoloji Uzmanı Uz. Dr . Oğuzhan Yücel’in konuşmacı olarak katıldığı Ladik konferansında ise "hipertansiyon" adı altında ritim bozuklukları, hipertansiyon, kolesterol ve trigliserid yüksekliği, kalp krizi, kalp deliklerinin nedenleri, tedavi süreçleri gibi konular anlatıldı. Ladik halkını bilgilendiren Yücel, "Kalp vücudumuza kan pompalayan bir organdır. Koroner kalp damarları adı verilen damarlar, çalışması için kalbi beslemektedir. Koroner damarlarda, kalpten vücuda kan dağıtan ana aort damarlarda ve dallarında zaman içinde oluşan yağ plaklarına bağlı tıkanmaları sonucu ortaya çıkan hastalıklara kalp ve damar hastalıkları denir. Kroner hastalıklar, by-pass cerrahisi, kalp kapağı hastalıkları, doğumsal kalp hastalıkları, kol ve bacak damarı hastalıkları ve diğer kalp hastalıkları ilgili tüm merak ettiklerinize cevap vermek için buradayız. Fakat unutmamak gerekir ki hastalıkların tanı ve tedavisi için mutlaka bir uzman doktor tarafından muayene edilmeniz gerekmektedir. Bu sağlık problemleri ile ilgili şikayetlerinizde erken tanı ve tedavi için çok önemlidir" diye konuştu.

Yoğun ilgi gören konferansta Yücel, dinleyicilerin sorunlarına çözüm üretti.