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15 Nisan 2017 10:42

Asfalt yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Samsun’da asfalt yüklü tırın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Asfalt yüklü tır devrildi: 2 yaralı

15 Nisan 2017 10:42


Kaza, İlkadım ilçesi Toybelen mevkisinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa Kahraman(29)’ın kullandığı 60 FU 9628 plakalı asfalt yüklü tır henüz belirlenemeyen bir nedenle yolun sağına devrildi. Tırın çarptığı beton bariyer ve elektrik direği de yıkıldı.


Kazada tırda bulunan şoför İsa Kahraman ve Mürsel Yaşar (38) yaralanırken, YEDAŞ ekipleri devrilen direğe giden elektrik akımını kesti.


Kazanın ardından olay yerine giden 112 Acil servis ekipleri yaralıları alarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Bilinçlerinin açık olduğu bildirilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kazanın ardından olay yerine geline gelen iş makineleri çevreyi temizlerken, çekici de devrilen tırı yerinden kaldırarak trafiği açtı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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