Asılsız ihbarlar ve zincirsiz araçlar karla mücadeleyi aksatıyor

Tüm yurtta olduğu gibi Samsun’u da etkisi altına alan yoğun kar yağışı ile mücadelede Samsun Büyükşehir Belediyesi yoğun bir çalışma sergiliyor. Özellikle yağışların hayatı olumsuz etkilediği kırsal bölgelerde 300 iş makinesi ve 400 kişiden oluşan karla mücadele ekibi çalışmalarını 7/24 sürdürüyor. Ekiplerin çalışmalarını aksatan faktörlerin başında ise asılsız ‘hasta var’ ihbarları ile zincirsiz ve kış lastiği olmadan trafiğe çıkan hususi araçlar geliyor.

Yaklaşık bir haftadır devam eden kar yağışı sebebiyle kırsal ilçelerde birçok mahalle grup yolu trafiğe kapandı. Ekipler, yol açma çalışmalarına aralıksız devam ederken, bir yandan da asılsız ihbarlar ve zincirsiz ve uygun lastik olmadan yola çıkan hususi araçlarla mücadele ediyor. ‘Kabak’ diye tabir edilen diş özelliği kaybolmuş lastiklerle trafiğe çıkıp yolda kalan araçlar, karla mücadele ekiplerine zor anlar yaşatırken, asılsız hasta ihbarları da okullarına yetişmeye çalışan öğrenciler ile çalışanları sıkıntıya düşürüyor. Bununla birlikte asılsız çıkan ihbarlar yüzünden ekipler, gerçek hastalara zamanında ulaşamama riski ile karşı karşıya kalıyor.



"Önceliğimiz öğrenciler ile çalışanlar"

Halkın ulaşım ihtiyaçlarının karşılanmasının birinci öncelikleri olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt, “Samsun genelinde de ağır kış şartları ile karşı karşıya kaldık. Daha önce de söylediğimiz gibi Büyükşehir Belediyesi olarak biz kar yağışını bir felaket olarak değil bereket olarak görüyoruz. O nedenle karla mücadeleyi de bu istek ve şevkle yapıyoruz. Halkımızın ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması bizim birinci önceliğimiz. Özellikle hastalarımızın hastanelere zamanında ulaştırılması konusunda çok hassas davranıyoruz. Çalışanlar ve öğrenciler gibi saatli günlü yolcuların gitmek istedikleri yere zamanında ulaşımının temini bizim için büyük önem taşıyor. SASKİ ile birlikte 300’e yakın makine parkımız ve 400 kişilik ekibimiz, 17 ilçemizin bütün ana grup yollarında çetin kış şartlarıyla mücadele ediyor. Şu ana kadar yetişemediğimiz, başarılı olamadığımız bir karla mücadele çalışmasına, olumsuzluğa tanık olmadık. Ekiplerimiz 7/24 görevlerinin başında. Hem arazideki ekiplerimizi hem de tüm birim yetkililerini kutluyorum, teşekkür ediyorum” dedi.



“Lütfen asılsız ihbarda bulunmayın”

Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Daire Başkanlığı karla mücadele ekiplerinin karşılaştığı asılsız hasta ihbarları ve zincirsiz hususi araçlarla ilgili değerlendirmede bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Bu tür engellerin çalışmaların başarıyla sürdürülmesine mani olduğunu ifade eden Yurt, “Asılsız ihbarlar maalesef devam ediyor. Defalarca söylememize rağmen bu asılsız ihbarların önüne geçemiyoruz. Bir yerde hasta olduğu ihbarı gelince en yakındaki ekiplerimizi hemen o yere sevk ediyoruz. Ama ihbar gelen yerde hasta olmadığını görüyoruz. Genelde ulaşımla ilgili veya garajdan çıkarılamayan araçla ilgili şahsi talep olduğunu öğreniyoruz. Köy yollarını hemen açtırmak için genellikle hasta bahanesi kullanılıyor. Bu bizi hem üzüyor hem de başka yerlerdeki hastalara, öğrencilere ve çalışanlara ulaşamama riskini doğuruyor. Onun için halkımızdan bir kez daha rica ediyoruz. Lütfen asılsız ihbarlarda bulunmayınız” diye konuştu.



“Zincirsiz trafiğe çıkmayın”

Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını olumsuz etkileyen bir diğer hususun da zincirsiz ve uygun olmayan lastiklerle trafiğe çıkan hususi araçlar olduğunun altını çizen Genel Sekreter Yardımcısı Yurt, “Karla mücadele kapsamında sürdürdüğümüz yol açma çalışmalarını engelleyen ikinci konu ise zincir takmayan hususi araçlardır. Hususi araçlara yönelikle de zincir takma zorunluluğunun getirilmesi gerekiyor. Hususi araçların birçoğunda kabak diye tabir edilen dişleri aşınmış, yol tutuş kabiliyeti kaybolmuş lastikler kullanılıyor. Bu tip lastiğe sahip araçlar yola çıktığında trafik güvenliğini tehlikeye soktukları gibi yolu tıkayıp çalışmalarımızı güçleştiriyorlar. Ulaşım imkansız hale geliyor. Kış lastiği takan araçlarda bu sıkıntının yaşanmadığını görmekteyiz” değerlendirmesinde bulundu.



“Ürettiğimiz solüsyonun etkisini gördük”

Yolların buzlanmasına karşı ilk kez kurdukları solüsyon tesisinde ürettikleri kalsiyum asetat solüsyonunun büyük yarar sağladığını ifade eden Mustafa Yurt, “Geçmiş yıllarda karla mücadelede yolların buzlanmaması için çeşitli solüsyon malzemeleri kullanıyorduk. Ama bu sene uçakların gövdelerinin, camlarının ve kapılarının buzlanmamasında kullanılan kalsiyum asetat solüsyonu kullanıyoruz. Bunu da biz Makine İkmal Bakım Onarım Atölye alanımızda kurduğumuz solüsyon tesisinde üretiyoruz. Bu sene de bu solüsyonları kullandık. Çok da başarılı verim aldık. Buzlanmaya karşı uzun süre etkili olduğunu gördük. Bu da Samsun Büyükşehir Belediyesinin karla mücadeleye verdiği önemin bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.