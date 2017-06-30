Asırlara meydan okuyan gelenek

İlçeye 50 kilometre uzaklıkta adını bir tahta köprüden alan, Yörüklerin yurt edindiği Tahtaköprü Mahallesi 350 hane ve 2 bin 100 nüfustan oluşuyor. Gelenek giyim, adet ve inanç uygulamaları ile kültürüne bağlı kalan mahallede geleneksel "Bolluk ve Bereket Duası" yapıldı. Etkinlikteki uygulamaların ilçenin hiçbir mahallesinde olmadığı Bolluk ve Bereket Duası’nın asırlar önce yapılan duaların aynısı olduğu, modern hayatın gelenekleri değiştiremediği belirtildi. Diğer mahalleler duayı nisan ve mayıs ayında yaparken, Tahtaköprü Mahallesi’nin haziran sonunda yaptığı, diğer mahallelerin aksine misafirlere ikram için büyükbaş hayvan değil küçükbaş hayvan kesildiği ifade edilerek bu dua için 30 koyunun kesildiği, duaya yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı açıklandı.

7 müezzin, 7 Yasin ve 7 ezan

Geleneksel kültüründen ve inanç değerlerinden asla taviz vermeyen Tahtaköprü Mahallesi’ndeki Bolluk ve Bereket Duası’nda Mevlid-i Şerif’in orijinal hali okundu. Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra 7 müezzin, 7 Yasin ve 7 kez ezan okudu. Bu uygulamanın asırlardır devam ettiği ifade edildi. Öğle namazından sonra 2 rekat şükür namazı kılındı, ayakta avuç içleri aşağı vaziyette dua edildi. Yine geleneksel yemeklerden keşkek ve kuzu etinden yapılmış yahni ikram edildi. Misafir masalarına her haneden bir kişi oturarak konuklarla ilgilendi.

Keşkek ve yahni ustası 70 yaşındaki Nasip Türkel, 30-40 yıldan beri aşçılık yaptığını, geleneksel yöntemle yapılan yemeklerin daha lezzetli olduğunu söyledi.

"Herkesin katkı sağlamasına imkan veriliyor’’

Mahalle Muhtarı Hasan Türkel, kültür yaşantılarından asla taviz vermediklerini, Mevlid-i Şerif’in asırlar önce nasıl okunduysa bugün de aynı şekilde okunduğunu, adetlerinin değişmediğini belirterek, "Her masaya bir hane reisi oturur, yemek sonunda o masada bulunanları kendi evine götürerek ikramda bulunur. Misafire çok değer verilir, bu asla değişmez. Mevlitten sonra 7 Yasin, 7 ezan okunması sadece bizim mahallede vardır. Bu gelenek hiç bozulmadan günümüze kadar geldi. Bundan sonra da yaşayacak" dedi.

Türkel, "Bu tür duaları bir şahsın yapmasına müsaade edilmez. Çünkü burada amaç birlik ve beraberliktir. Herkesin katkıda bulunmak istemesi çok güzel bir duygu. Birlik ve beraberlik içinde yapılması en güzeli" şeklinde konuşarak geleneklere bağlılığı dile getirdi.

Tahtaköprü Sosyal Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği Başkanı İbrahim Kılıç birlik ve beraberlik içinde yapılan geleneksel etkinliklerin kültürün yaşamasına katkıda bulunduğunu, mahalle sakinlerinin geleneksel kıyafetten de asla taviz vermediğini belirtti.

Duaya katılanlara keşkek ve yahni ikram edildi.