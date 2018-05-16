Asırlık gar binaları gün yüzüne çıkıyor

İlçenin en stratejik noktasında yer alan ve yıkılmaya yüz tutmuş Devlet Demir Yollarına ait asırlık tarihi iki binanın restorasyon çalışmaları beklenenden daha tempolu bir biçimde sürüyor.

İlçenin merkezinde muhteşem bir alan

İlçe tarihinin tekrar canlanmaya başladığına dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Yüz yıllık çınar ağaçlarının gölgesinde bulunan tarih ve doğanın eşsiz büyüleyici güzellikleri arasında hayata geçirdiğimiz Nostalji Park Projemiz ve saat kulemizin ardından projemizin son aşamasındaki çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bu alan içerisinde bulunan tarihe tanıklık eden Devlet Demir Yolarına ait iki tarihi binamızda restorasyon çalışmaları beklediğimizden daha hızlı bir biçimde devam ediyor. Bizler de heyecanla çalışmaları gün be gün takip ediyoruz. Burası bizim için çok önemli bir alan. Çünkü tam ilçe merkezinde ana caddemizin hemen altında tarih ve doğanın ahengini ortaya koyabileceğimiz bir yer. Çalışmaları devam eden binalarımız tam manasıyla tamamlandığında turizme yeni değerler kazandırmış olacağız. Restorasyon çalışmaları başlayan tarihi iki binamızdaki çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayarak, ilçe merkezinde kaybolmaya yüz tuşmuş tarihi değerleri tekrar gün yüzüne çıkartmış olacağız” dedi.

İlçenin geçmişi binaların içinde yansıtılacak

Restorasyonu tamamlanan tarihi binaların turizme kazandırılacağına dikkat çeken Başkan Togar, “Altı ay gibi kısa süre içerisinde restorasyon çalışmaları tamamlanan binalarımızın birini ilçe halkımızın eskiden kullandıkları tarihi eşyaların sergilendiği müze, diğerinin ise vatandaşlarımızın ailesi ve çocukları ile oturup hoş vakit geçirecekleri müze kafe olacak” şeklinde konuştu.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olacak

Tarih, doğa, turizm, kültür gibi birçok değere sahip olan Tekkeköy’ün yeni bir turizm alanı kazandığını söyleyen Togar, “Bölgenin en önemli turizm alanlarının bulunduğu ilçemiz yeni ve önemli bir turizm değerine kavuşuyor. Bu alanda bulunan tarihi binalar restore edilerek turizme kazandırılır iken bölge halkının kullandığı eski tarihi eşyalarda burada oluşturulan müzede sergilenecek. İlçenin geçmişi müzede tekrar canlanacak. Bu doğa ve tarihin büyüleyici güzelliklerinin sergilendiği alandaki tarihi binalar, park ve saat kulesi yerli yabancı tüm turistlerin ziyaret edeceği bölgedeki en uğrak alanlardan biri haline gelecek” ifadelerini kullandı.