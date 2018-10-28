Asker eğlencesinde 2 kişiyi vuran gence adli kontrol

Samsun'da asker eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş edilmesi sonucu kazara 2 kişiyi vurarak yaraladığı iddia edilen genç, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bilmece Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker uğurlama eğlencesi sırasında pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 1 çocuk annesi H.G.(31) kazara sağ kolundan vurularak yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.G. tedavi altına alındı. Jandarma yaptığı araştırma sonucu olay sırasında S.D.(50) adlı bir kişinin de omzuna tüfekten çıkan saçma tanesinin isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandığını, tüfekle ateş eden kişinin de halay çekerken ateş açtığı tespit edildi. İlkadım İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri olayla ilgili 17 yaşındaki A.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren A.K., adli kontrol şartıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.K., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.