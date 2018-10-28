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Asker eğlencesinde maganda kurşunu kan döktü

Samsun’da asker eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş edilmesi sonucu genç bir kadın kazara kolundan vurularak hastanelik oldu.

Samsun'da asker eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş edilmesi sonucu genç bir kadın kazara kolundan vurularak hastanelik oldu.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bilmece Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker uğurlama eğlencesi sırasında pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 1 çocuk annesi H.G.(31) kazara sağ kolundan vurularak yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.G. tedavi altına alındı. Tüfekle ateş eden kişinin halay çekerken ateş açtığı tespit edildi. İlkadım İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri olayla ilgili 17 yaşındaki A.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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