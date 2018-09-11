İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Asker uğurlama eğlencesinde maganda kurşunu 2 kız kardeşi yaraladı

Samsun’da asker uğurlama eğlencesinde tabanca ve tüfekle havaya açılan ateş sonucu 2 kız kardeş kazara vurularak hastanelik oldu.

Samsun'da asker uğurlama eğlencesinde tabanca ve tüfekle havaya açılan ateş sonucu 2 kız kardeş kazara vurularak hastanelik oldu.


Olay, Tekkeköy ilçesinin Selyeri mevkinde akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker uğurlama eğlencesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından havaya tabanca ve tüfekle ateş açıldı. Bu sırada tüfekten çıkan saçma üniversite öğrencisi Özlem K.'nin (20) sol koluna, tabancadan çıkan kurşun ise lise öğrencisi Duygu K.'nin (17) çenesine isabet etti. Kazara vurularak yaralanan kız kardeşler aileleri tarafından Tekkeköy 112 acil servis istasyonuna götürüldü. Burada ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı kız kardeşler tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Barosu ekipleri, 2 kardeşin yaralanmasına sebep olan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.