Diğer
Kategoriler
17 Mayıs 2018 12:19

Askerde okuryazar oldu

Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan ve okuma-yazma bilmeyen 1 asker, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kursa katılarak okuryazar oldu.

Askerde okuryazar oldu

17 Mayıs 2018 12:19


İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan Jandarma Er Salih Bakiş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şenyurt’un desteğiyle Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı okuma-yazma kursuna katıldı. 2 ay süreyle Alaçam Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde okuma-yazma kursuna katılarak başarılı olan Jandarma Er Salih Bakiş’a okuryazarlık belgesi Kaymakam Oğuz Alp Çağlar tarafından verildi.


Jandarma Er Salih Bakiş’ı azminden dolayı tebrik eden Kaymakam Çağlar, Nutuk kitabını imzalayarak hediye etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural da askere okuma kitabı hediye etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
24
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç