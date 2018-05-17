Askerde okuryazar oldu

İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan Jandarma Er Salih Bakiş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şenyurt’un desteğiyle Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı okuma-yazma kursuna katıldı. 2 ay süreyle Alaçam Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde okuma-yazma kursuna katılarak başarılı olan Jandarma Er Salih Bakiş’a okuryazarlık belgesi Kaymakam Oğuz Alp Çağlar tarafından verildi.

Jandarma Er Salih Bakiş’ı azminden dolayı tebrik eden Kaymakam Çağlar, Nutuk kitabını imzalayarak hediye etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural da askere okuma kitabı hediye etti.