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29 Ağustos 2018 10:33

Askerden yeni gelen genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Samsun’da askerden yeni gelen 21 yaşındaki genç, motosiklet kazasında ağır yaralandı ve tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Askerden yeni gelen genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti

29 Ağustos 2018 10:33


Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Alçaltı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askerden yeni gelen Onur Saka, ağabeyi Uğur Saka’nın kullandığı motosikletle 15 Ağustos sabahı işe gitmek için yola çıktı. Bilinmeyen bir nedenle motosikletin devrildiği kazada iki kardeş yaralandı.


Askerden yeni geldiği öğrenilen ve ağır yaralanan Onur Saka, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Onur Saka yapılan müdahalelere rağmen dün akşam hayatını kaybetti.




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