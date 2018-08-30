Diğer
Kategoriler
30 Ağustos 2018 17:27

Askeri bandodan AVM’de konser

Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı personellerinden oluşan askeri bando, AVM’de binlerce kişiye konser verdi.

Askeri bandodan AVM’de konser

30 Ağustos 2018 17:27


30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yılı kutlamaları kapsamında Piazza AVM buz pisti alanında Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı Bandosu bir konser verdi. AVM müşterileri konsere yoğun ilgi gösterirken, binlerce vatandaş konseri izledi. Seslendirilen marşlara eşlik eden vatandaşlar, bandonun performansına tam not verdi.


Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı Bandosunun orkestra şefliğini Bando Albay Yunus Uçgun yaptı. Yunus Uçgun idaresindeki askeri bando 13 eser çalıp seslendirirken, AVM’de bulunan vatandaşlar, 30 Ağustos coşkusunu doyasıya yaşadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç