Askeri bandodan AVM’de konser

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yılı kutlamaları kapsamında Piazza AVM buz pisti alanında Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı Bandosu bir konser verdi. AVM müşterileri konsere yoğun ilgi gösterirken, binlerce vatandaş konseri izledi. Seslendirilen marşlara eşlik eden vatandaşlar, bandonun performansına tam not verdi.
Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı Bandosunun orkestra şefliğini Bando Albay Yunus Uçgun yaptı. Yunus Uçgun idaresindeki askeri bando 13 eser çalıp seslendirirken, AVM’de bulunan vatandaşlar, 30 Ağustos coşkusunu doyasıya yaşadı.