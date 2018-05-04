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04 Mayıs 2018 16:27

Astım için hissettiklerini resmettiler

Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneğinin Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü ve Samsun İl Sağlık Müdürlüğü desteği ile ilk ve orta öğretim öğrencileri arasında gerçekleştirdiği ’Astım için Hissettiklerim’ ve ’Sağlıklı Nefes’ konulu resim yapma etkinliği sonuçlandı.

Astım için hissettiklerini resmettiler

04 Mayıs 2018 16:27


Etkinliğe katılan 60 öğrencinin arasından resimleri beğenilen 20 öğrenciye Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Samsun Temsilcisi Dr. Mehtap Kılıç tarafından Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen bir törenle çeşitli hediyeler ve teşekkür belgeleri verildi.


Öğrencilerin böyle bir etkinliğe destek verip, hayal güçlerini kullanarak astım için hissettiklerini aktarmalarını, özellikle bu yaş grubu çocuklarda farkındalık oluşturulması için önemli bulduklarını söyleyen Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, astımın çocukluk çağında en sık rastlanan kronik bir rahatsızlık olduğunu, bunun yaygınlaşmasını önlemek için buradaki gülen yüzlerden aldıkları enerjiyle bundan sonra da daha çok çocuğa ulaşmak için etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.


Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği adına Samsun il temsilcisi Dr. Mehtap Kılıç da astımın çoğu kez sadece nefes darlığı olarak algılandığını, oysa sadece tekrarlayan ve uzayan öksürükle seyredebileceğini, bugün her 10 çocuktan birinde astım olduğunu ancak bu çocukların tedavi ile sağlıkla büyüyebileceklerini, hayattan kopmadan diledikleri sporu yapabileceklerini vurguladı.




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