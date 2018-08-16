Batıpark’ta bulanan Atlıspor Tesislerinde 15-16 Ağustos tarihlerinde ‘Ata binmeyen çocuk kalmasın’ sloganı ile ücretsiz etkinlik düzenlendi. Samsun Süleyman Yançatoral Çocuk Evleri Müdürlüğünde bulanan çocuklar da at bindi. Müdür Ali Define ve Müdür Yardımcısı Süleyman Ocaktan önderliğinde tesislere gelen çocuklar güzel bir gün geçirdiler.

Güzel bir etkinlik olduğunu söyleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor Yönetim Kurulu Üyesi Armağan Yıldız, “Türkiye Jokey Kulübü ile Samsun Büyükşehir Belediyesinin ortak projesi kapsamında çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla yapılmakta olan bir sosyal sorumluluk ve eğlence projesidir. Etkinliğimizi ücretsiz olarak düzenledik. Çocuklarımızın hem atlı sporla tanışması hem de hayvan sevgisini artması anlamında faydalı oldu” dedi.