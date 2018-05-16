Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışması Arapça şiir okuma dalında Türkiye 1’incisi oldu.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarındaki Arapça öğretimini desteklemek; öğrencilerin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla yürütülen Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışması’nın Türkiye Finali İzmit/ Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde gerçekleşti.

Türkiye genelinde 81 ilde yapılan Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışması’nda, Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi 10-A sınıfından Ayşe Karaman Türkiye birincisi olurken, İstanbul Recep Tayip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Türkiye ikincisi, Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi ise Türkiye üçüncüsü oldu

15 Temmuz şiirini okudu Türkiye 1’incisi oldu

Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışması’nda il birincisi olduktan sonra bölgede ilk üçe giren Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi, Arapça Şiir Okuma Yarışması Türkiye Finalinde Muhammed Hişam Feyad El-Hassani’nin 15 Temmuz şiiri ile Türkiye 1’incisi oldu.

Arapça Şiir Okuma Yarışması’na izlemeye gelen 15 Temmuz şiirinin yazarı Muhammed Hişam Feyad El-Hassani kendi şiirini seslendiren Türkiye 1’incisi olan Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ayşe Karaman’ı ve öğrenciyi yarışmaya hazırlayan meslek dersi öğretmeni Fidan Demirel’i tebrik ederek şunları söyledi: "9. Ulusal Arapça yarışmalarının Türkiye finalinde gerçek bir cevher izledim. Bu cevher Samsun Atakum AİHL’de öğrenci olan Ayşe. Şiir okuyuşuyla göze çarptı. Parlayan duygularla ‘15 Temmuz Zaferi’ kasidemi okudu. Arap harflerinin mahreci bakımından onun telaffuzu doğru ve harikaydı. Bunun için Türkiye’de birinci olmayı layık olduğu şekilde hak etti. Duygularımla ilgili en heyecan verici şey jüri yarışma sonuçlarını açıkladığında Ayşe’nin gözlerinden dökülen sevinç gözyaşları. Gerçekten Ayşe bütün kelimelerin manasını vermede eşsizdi. Bütün kalbimle ona başarılar diliyorum.”

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ve öğrencileri hazırlayan öğretmene diz üstü bilgisayar hediye edildi.