Türkiye’de hatta dünyada yardıma ihtiyacı olanlarla gönül köprüsü kuran Atakum AİHL, Afrika’da su kuyusu açtırdı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı’nın düzenlemiş olduğu su kuyusu yardım kampanyası için kolları sıvayan Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi projesini Ramazan günlerinde faaliyete geçirdi. Atakum’a İmam Hatip Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin katkılarıyla açılan su kuyusu projesine öğrenciler, öğretmenler, veliler ve okul aile birliği destek verdi. 13 Ocak 2017 tarihinde İHH Samsun Bölge Müdürü Hüseyin Mutlu’ya devir teslim töreni ile takdim edilen 16 bin 425 TL’lik yardımlar ile 80 hane ve 350 kişinin faydalanacağı 80 hane ve 350 kişinin faydalanacağı su kuyusu açtırıldı.

“Kardeşlerimizin, rahmet ve mağfiret ayında su nimeti ile buluşmaları çok anlamlı oldu”

Proje ile ilgili düşüncelerini aktaran Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Zahit Köseoğlu, “Suya muhtaç kardeşlerimizin temiz su ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla okulumuzda başlatılan kampanya Tanzanya’da su kuyusunun açılmasıyla tamamlanmış oldu. Kardeşlerimizin özellikle rahmet ve mağfiret ayında su nimeti ile buluşmaları çok özel ve anlamlı oldu. 80 hane ve 350 kişinin faydalanacağı su kuyusunun açılmasında katkısı olan öğrenci, öğretmen, velilerimize, okul aile birliğimize ve okul derneğimize yürekten teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki zamanlarda bu ve benzeri çalışmaların artarak devam etmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.