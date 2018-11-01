Atakum Anadolu İHL öğrencileri İtalya'dan döndü

2017 yılında uygulamaya başlanan “Be interesTED” projesinin dördüncü toplantısı İtalya'nın Milano kentinde yapıldı. Namık Karamancı Fen Lisesi ile birlikte Letonya, İtalya Almanya, Portekiz ve Çek Cumhuriyeti'nden ortaklarıyla uygulanan proje 21-27 Ekim tarihleri arasından gerçekleştirildi.

Türkiye'de marka okullar arasında yer alan, birçok projede başarıları ile isminden söz ettiren Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi, İtalya'da gerçekleşen “Be interesTED” projesinin çalışmalarına 5 öğrenci ve 2 öğretmenle katılarak önemli deneyimler kazandı.

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje sorumlusu Gülsüm Ünsal ve İngilizce Öğretmeni Emrah Gündoğdu, “6 ülkeden 16 öğretmen ve 50 civarında öğrencinin katıldığı proje, öğrencilerin bağımsız bir şekilde İngilizcelerini geliştirebilmelerine imkan verirken, TED konuşmaları öğrencilerin sadece dinleme becerilerini değil aynı zamanda telaffuzlarını, kelime bilgilerini, dil bilgilerini, yazma ve sunum becerilerini geliştirmelerine de yardım eder. ‘YouTube kuşağı' olarak da tanımladığımız günümüz gençleri de bu konuşmaları oldukça motive edici ve ilham verici olarak değerlendirmektedir. Bu proje sayesinde TED konuşmalarını Avrupa boyutuna taşıdık. Bir hafta boyunca kişisel gelişimimiz için önemli olan pek çok etkinliğe katıldık. İtalyan ailelerin yanından kalarak İtalyan kültürünü tanıma fırsatımız oldu. Yeni arkadaşlıklar edindik ve büyük kazanımlarla ülkemize döndük” dedi.

“Be interesTED” “İlgili ol” projesi kapsamında İtalya'ya giden Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, program ile ilgili deneyimlerini aktardılar. Melih Gül, “Geçen haftayı projenin bir parçası olan Italya da geçirdik. Orada yerli aileler ile kalmak bizlere çok şey kattı. Bu süre zarfında gerek kültürel gerek sosyal konularda farklılıklar ve zenginlikleri görebildik. Yani projenin amaçlarından biri olan ‘Cultural Exchange' yani kültürel değişim başarıyla gerçekleşti” diye konuştu.

Feride Yılmaz ise, “İtalya gezisi hem bireysel hem de sosyokültürel açıdan bizim için çok verimli ve bir o kadar da eşi bulunmaz bir deneyim oldu. Farklı ülkelerden öğrencilerle ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelmek ufkumuzu açtı. Ayrıca 1 haftalık süreç içerisinde yapılan Ted konuşmaları ve hayali bir ülkede ortaya çıkan mülteci problemini konu alan My Ted city oyunu dahil düzenlenen pek çok etkinlik özgüvenimizi arttırırken; iletişim, başka bir dilde kendini ifade etme, takım çalışması gibi becerilerimize katkıda bulundu” şeklinde konuştu.

Projenin bir sonraki toplantısı Almanya'da gerçekleşecek.