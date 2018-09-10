Atakum Aqua Parka rekor ilgi

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın 55'te 55 proje sözü içerisinde de yer alan ve kısa süre önce hizmete giren Atakum Belediyesi Aqua Park, Atakumluların yanı sıra, çevre il ve ilçelerden gelen çocuklardan da yoğun ilgi görüyor. Atakumlu ailelerin çocuklarını güven içerisinde eğlendirebileceği bir tesise ihtiyaç olduğunu ve bu ihtiyacı karşılamak için başlattıkları çalışmalarla kısa süre içerisinde Atakum'a bir aqua park kazandırdıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "İlçemizin merkezi bir noktasında, hayata geçirdiğimiz aqua park projemiz, çocukların güven içerisinde yüzüp eğlenebileceği bir tesis. 55'te 55 proje sözümüz içerisinde yer alan bir projemizi daha tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 15 yaş altı çocukların kullanımına sunduğumuz Aqua Park projemiz, hizmete girmesinin üzerinden henüz kısa bir süre geçmesine rağmen Atakumlu hemşerilerimizin yoğun ilgisini görüyor" dedi.

Su kaydırakları ve çeşitli etkinliklerle dolu Aqua Park'a gösterilen ilgiden memnun olduğunu ifade eden Başkan Taşçı, "Güvenlik önlemleri üst düzeyde olan ve hijyen kurallarının öncelik olarak belirlendiği Atakum Aqua Park'ın asıl amacı çocuklarımızın su sporları ile tanışması ve bu sırada gönüllerince eğlenmesidir. Sadece Atakumlu çocuklar değil, çevre ilçelerden de çok sayıda yavrumuz, kısa sürede havuzu cazibe merkezi haline getirdi. Hizmete girmesinin üzerinden henüz 2 aya yakın bir süre geçmesine rağmen, tesisimiz 20 bine yakın çocuğu ağırladı. Ailelerin de bu denli memnuniyet duyması, bizi ayrıca mutlu etti. Atakum ilçesinin vizyonunu güçlendirecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.