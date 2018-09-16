Atakum Belediye Başkanı Taşçı: "Sözlerimizi tutmanın gururunu yaşıyoruz"

Atakum'da 4,5 yılda hayata geçirilen projeleri ve gerçekleştirilen çalışmaları düzenlenen basın toplantısında anlatan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Verdiğimiz sözleri fazlasıyla tutmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin yıldız kenti Atakum hedefiyle üretmeye, çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, 4,5 yılda gerçekleştirdiği çalışmalar ve hayata geçirdiği projeler hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi. Seyir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Atakum ilçesinde 4,5 yılda yaşanan değişim ve gelişimi anlatan Başkan Taşçı, "Göreve geldiğimizde 55 proje sözümüz vardı. Bu sözümüzü ikiye katlayarak, Atakum'u daha da yaşanılabilir bir hale getirdik" diye konuştu.

Atakum Belediye Başkanı olarak seçildiği günden itibaren dur durak demeden çalıştıklarını söyleyen Taşçı, ilçenin eksiklerinin tespiti ve bu eksiklerin giderilmesi noktasında başarılı bir dönem geçirdiklerini belirtti. 55'de 55 proje sözüyle yola çıktıklarını hatırlatan Başkan Taşçı, bu sözü fazlasıyla tutmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Karadeniz Bölgesi'nin incisi konumunda olan Atakum ilçesinde değişim ve gelişim sürecini hızlandırdık. Atakum gibi önemli bir kentte maalesef ki önemli eksikler vardı. Bu eksiklerin tespiti ve giderilmesi noktasında önemli adımlar attık. 55'de 55 proje sözüyle çıktığımız yolda bu sözümüzü fazlasıyla tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamda bizim en büyük destekçimiz olan Atakumlu hemşehrilerimize de teşekkür ediyorum. Çünkü elde ettiğimiz bu başarılı yönetim anlayışını onlara borçluyuz. Birlikte yönetim anlayışımızdan hareketle, belediye ve vatandaş işbirliğinin bölgedeki öncüsü olduk" şeklinde konuştu.

Proje kenti Atakum

Taşçı, "Hayatın her alanından, her kesimden vatandaşımızı yakından ilgilendiren projelere imza attık. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Ek Hizmet Binası, Osmanlı hamamları, seyir tesisleri, köy konakları, Hayır Çarşısı, Kilitli Taş Parke Fabrikası, AKSEM Meslek Edindirme Kursları, Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi, E-belediyecilik ve Aqua Park gibi birbirinden önemli onlarca projeyi vatandaşlarımızla buluşturduk. Kent Meydanı, Yenimahalle Sosyal Tesisleri, Kent Ormanı, Lozan Çarşı Cadde, Yayla Konaklama Tesisleri ve Akarsu Rekreasyon Projesi gibi onlarca önemli projenin de yapımı tamamlanmak üzere. Bugüne kadar ana başlıklar altında 87 projede imzamız var. Bu rakam, ana başlıkları açtığımızda 160'ı geçiyor. Örneğin köy konakları diyerek tek bir projeden bahsediyoruz ama toplamda hayata geçirdiğimiz köy konağı sayısı 19'a ulaştı. Spor tesisleri diyoruz ama 14 halı sahayı ilçemize kazandırdık" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Eğitimden sağlığa, spordan kültüre, yol yapımından yeni yaşam alanları oluşturulmasına kadar birçok farklı alanda kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, basın toplantısının ardından gazetecilere proje turu yaptırdı. Otobüs ile ilçe merkezinde hayata geçirilen projeleri gazetecilere yerinde anlatan Başkan Taşçı, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar, her alanda örnek bir belediyecilik ortaya koyduk. Kendimize hedefler koyarken de, projeleri belirlerken de hep ilçemizin en yakın 50 yıl sonrasını planlayarak hareket ettik. Bundan sonra da aynı hizmet heyecanı içerisinde çalışmaya, Atakumlu hemşehlerimizi birbirinden önemli projelerle buluşturmaya devam edeceğiz. Atakum ilçesinin geleceği emin ellerde. Bugüne kadar yaptıklarımız, bundan sonra yapacaklarımızın teminatı niteliğindedir. Atakum'u Türkiye'nin yıldızı yapmak gibi büyük ve önemli bir hedefimiz var. Bu hedefe hep birlikte ulaşacağız" dedi.