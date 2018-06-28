Atakum Belediyesi Aqua Parkta sona doğru

Atakum Belediyesi olarak sürdürdükleri Aqua Park inşaatında incelemelerde bulunan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Söz verdiğimiz bir projeyi daha tamamlamak üzereyiz. Yapımında sona yaklaştığımız Aqua Park projemiz, çocukların vazgeçemeyeceği bir merkez olacak” diye konuştu.

Atakum Belediyesi olarak ilçeyle buluşturdukları kapsamlı yatırımlarla, Atakum’u Türkiye’nin önemli turizm cennetlerinden biri haline getirmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan İshak Taşçı, “Çocukların güven içerisinde yüzebileceği, su sporlarına ilk adımı atabilecekleri Aqua Park Eğlence Merkezimizin tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. 55’te 55 proje sözümüz içerisinde yer alan Aqua Park projemiz, ilçemizin turizm potansiyelini artıracak olmasından dolayı önemsiyoruz. Bu anlamda deniziyle, doğasıyla ve diğer birçok güzelliğiyle bir bütün olarak turizm cenneti haline gelen ilçemizde 2 dönümlük alan üzerinde sürdürdüğümüz inşaat çalışmalarında sona yaklaştık. Kısa bir süre sonra vatandaşlarımızın kullanımına sunacağımız Aqua Park, içerisinde bulunan havuzlar, kaydıraklar ve kafeteryayla, kapılarını açtığında sadece Atakumlular için değil, tüm Samsunlular için vazgeçilmez bir eğlence merkezi olacak” ifadelerini kullandı.

Atakum’un her alanda marka bir kent olması için gerçekleştirdikleri çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “İlçemizin daha da yaşanılabilir bir kent haline gelmesi için 4 yıllık görev sürecimizde, birbirinden önemli 80’den fazla projeyi hayata geçirdik. Turizm kenti Atakum’un marka değerini daha da artırabilmek adına ilçemize kazandırdığımız turizm tesisleriyle, Atakum’un turizm değerini artırıyoruz. Karadeniz Bölgesinin parlayan yıldızı olan Atakum, inanıyorum ki planlama aşamasındaki projelerimizin de hayata geçirmesiyle birlikte Türkiye’nin en hızlı değişen ve gelişen kenti olarak, adından söz ettirecektir. Bu anlamda Atakum’un marka bir kent olması için gerçekleştirdiğimiz çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz” şeklinde konuştu.