Atakum Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı Satış ve Kesim Yeri açıldı

Atakum Belediyesi tarafından İncesu Mahallesi’nde yapılan 28 bin metrekare alan üzerinde 5 milyon lira değerinde Atakum Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı Satış ve Kesim Yeri hizmete girdi. Kurban Bayramı’nda vatandaşların kurban alıp kurbanlarını kestirebileceği tesis, Kurban Bayramı’ndan sonrada haftada bir gün hayvan pazarı olarak hizmet verecek. Canlı Hayvan Pazarı Satış ve Kesim Yeri’nin açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

"Haftada bir gün hayvan pazarı olarak hizmet verecek"

Açılışta bir konuşma yapan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "4,5 yılda 87 büyük projeyi hayata geçirdik. 56 mahalleye ulaşan Atakum ilçesinde kırsala yönelik hizmet etmeyi kendimize görev bildik. Amacımız Atakum kırsalında yaşayan vatandaşlarımızın yetiştirdikleri hayvanları satabilecekleri güzel bir alan oluşturmak. Üretici ile alıcıyı bir noktada buluşturmak için bu merkezi yaptık. Burası 28 bin metrekare bir alan. Burası Altınkum Beldesi zamanında hayvancılık kooperatifi olarak kullanılmış. Ama burası işlevini yitirerek atıl bir yer oldu. Biz de burayı kamulaştırarak yeni tesisler yaparak yaklaşık 5 milyon TL gibi bir yatırımla vatandaşımızın hizmetine açıyoruz. Burası Kurban Bayramı’na kadar kurban satış noktası, Kurban Bayramı’ndan sonra haftada bir gün hayvan pazarı olarak halkımıza hizmet vermeye devam edecek" dedi.

Açılışa katılan Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, atıl bir tesisi vatandaşın hizmetine kazandırdığı için Başkan Taşçı’ya teşekkür etti.

Açılışa ayrıca; eski AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ve vatandaşlar katıldı.