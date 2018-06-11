Atakum Belediyesi kreşinde mezuniyet coşkusu

Atakum Belediyesi tarafından açılan ve bu yıl ikinci mezunlarını veren Şehit Polis Demet Sezen Kreş ve Gündüz Bakım Evi bahçesinde gerçekleşen törende, çocuklar birbirinden güzel dans ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirdi. Çocukları ve velileri bu özel günlerinde yalnız bırakmayan Başkan Taşçı, miniklerle birlikte mezuniyet pastasını keserek karneleri dağıttı.

Vatansever çocuklar

Atakum Belediyesi Şehit Polis Demet Sezen Kreşi ve Gündüz Bakımevindeki miniklerin heyecanını paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Bu yıl ikinci mezunlarını veren Atakum Belediyesi Şehit Polis Demet Sezen Kreşi ve Gündüz Bakımevinde, çocuklarımızın eğitimi için gereken her türlü donanım ve alanında uzman öğretmenlerimizle çalışıyoruz. Atakum Belediyesi olarak çocuklar ve aileleri için hayata geçirdiğimiz önemli bir proje olan kreş ve gündüz bakımevimizi, çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri ve topluma faydalı, vatansever bireyler olarak yetişmeleri adına önemsiyorum. Bugün de mezuniyet pastasını yavrularımızla birlikte kestik ve karnelerini verdik. Şehit Polis Demet Sezen Kreş ve Gündüz Bakım Evi öğretmenlerini ve çocuklarımızın eğitiminde emeği geçen herkesi kutluyorum” diye konuştu.

"Eğitimi önemsiyoruz"

Çocukların eğitimini önemsediklerini ve bu anlamda Atakum ilçesindeki diğer okullar ile de sıkı bir iletişim halinde olduklarını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, daha iyi koşullarda eğitimlerini sürdürmeleri, ülkemizin aydınlık yarınları adına önemlidir. Biz de bu kapsamda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve okul yöneticilerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Bu anlamda göreve geldiğimiz günden bugüne kadar, okullarımızda çevre düzenlemesi, bakım-onarım ve yeni tesis kazandırma anlamında 5 milyon TL’den fazla yatırım yaptık. Alanı uygun olan okullarımızın bahçesine halı sahalar yaparak, birçok okulumuzun da konferans salonunu yeniledik. Çocuklarımızın eğitimi bizim için son derece önemlidir. Atakum Belediyesi olarak eğitime destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.