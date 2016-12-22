Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın çağrısı ile Atakum ilçesinde başlatılan Halep’e yardım kampanyasında toplanan 4 tır yardım malzemeleri yola çıktı.

Yardım malzemelerin birinde bebek pusetinin içerisinde Buket Halidoğlu adlı küçük bir kızın yaptığı resim ve resme yazdığı "Burada artık güvendesiniz. Sizi çok seviyorum" yazısı herkesi duygulandırdı.

Atakum Belediyesi ile Hayrat Vakfı Samsun İl Temsilciliği’nin ortaklaşa düzenledikleri ‘Halep’e Yardım’ kampanyası çerçevesinde Atakum ilçesinde toplanan 4 tır yardım malzemesi belediye önünde düzenlenen törenin ardından dualar eşliğinde yola çıktı.

Tırların yola çıkmasından önce konuşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum ilçe halkımızdan toplamış olduğumuz 4 tır yardımı Halep’e Hayrat Vakfı aracılığı ile gönderiyoruz. Halkımızdan yoğun bir ilgi ve alaka gördük. Bu da bizi ziyadesiyle memnun etti. Gerçekten Atakum halkı yardımsever, merhamet duyguları ön plandadır. Atakum halkının bu merhamet yüklü davranışından ötürü, kocaman yüreklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Tek amacımız Atakum ilçe halkı olarak da bizim de bu çorbada tuzumuz ve katkımız olsun niyetiyle hareket ettik. 2 tırla başladık ve yoğun talep üzerine 4 tır çıktı. Tek amacımız Halep’den İdlip’e gelecek olan Müslüman kardeşlerimize bu yardımı Atakum ilçe halkı olarak ulaştırmak, onlara bizim de bir desteğimizin olduğunu, yalnız olmadıklarını hissettirmek için bu güzel organizasyonu düzenledik” dedi.

Yardımların devam edeceğini ifade eden Başkan Taşçı, “Geçen aylarda Atakum Belediyesi olarak Bayır Bucak Türkmenlerine bu yardımları gerçekleştirmiştik. Bugün de Halep’e gerçekleştiriyoruz. Halkımız Halep’te yaşanan bu işkencelere duyarsız kalmadılar ve yoğun bir ilgi gösterdiler. Vatandaşlar markete gidip 1 kilogram pirinç, makarna alıp belediyeye teslim eden vatandaşlarımız var. Bir tane küçük kızımız kardeşinin bebek pusetini gönderdi. Yazmış olduğu yazıyla da ‘Burada artık güvendesiniz. Sizi çok seviyoruz’ diye yazmış ve güzel bir resimle de bunu şekillendirmiş. Atakum halkı çoluğuyla çocuğu ile büyük bir özveri gösterdi. Türk milletinin özelliği budur. Her zaman ezilenin ve zulme uğrayanın yanında olmuştur” diye konuştu.

Ardından İlçe Kaymakamı Ali Bakoğlu, Başkan Taşçı ve beraberindekiler yardım malzemelerini tırlara yüklediler. Yardım malzemelerin birinde bebek pusetinin içerisinde Buket Halidoğlu adlı küçük bir kızın yaptığı resim ve resme yazdığı "Burada artık güvendesiniz. Sizi çok seviyorum" yazısı herkesi duygulandırdı.

Tırların uğurlanması törenine ayrıca Başkan Taşçı’nın eşi Fatma Taşçı, Hayrat Vakfı Samsun İl Temsilcisi Hüsrev Yağız, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

4 tırın içinde 2 bin 859 koli yaşam malzemesi ve 575 çuval un bulunuyor.