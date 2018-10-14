Atakum Belediyesinden yerli ve milli imkanlarla 4 milyon tasarruf

Taşçı, değerinden yaklaşık 4 milyon lira daha ucuza mal ettikleri e-belediyecilik yatırımıyla, Türkiye'deki sayılı belediyeler arasında yer aldıklarını ve Karadeniz Bölgesinde 3 farklı modülü aynı anda kullanan tek belediye olduklarını kaydetti.

Hayata geçirdikleri e-belediyecilik yatırımıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Karadeniz Bölgesindeki tek ve öncü pilot belediye olarak belirlendiklerini kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Elektronik Belge Yönetimi (EBYS), Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Halkla İlişkiler Modülü (CRM) olmak üzere üç özelliği bir arada kullanan Karadeniz'in tek belediyesi olduklarını, Türkiye'nin ise sayılı belediyeleri arasında yer aldıklarını söyledi.

Atakum Belediyesi olarak akıllı belediyecilik noktasında çığır açtıklarını ifade eden Başkan Taşçı, "Karadeniz Bölgesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlemesiyle tek pilot belediyesiyiz. Çünkü kurduğumuz sistemle EBYS, CBS ve CRM olmak üzere 3 modülü aynı anda en gelişmiş şekilde kullanıyoruz. Bu projeyi kendi imkanlarımızla yaptığımız için yaklaşık 1.3 milyon liraya mal ettik. Eğer bu projeyi dış kaynaklardan satın alsaydık Atakum Belediyesine yaklaşık maliyeti 5 milyon liradan fazla olacaktı" dedi.

Atakumluların belediyecilik hizmetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz ve kolaylıkla alması için önemli bir teknolojik altyapı hazırladıklarını ifade eden Başkan Taşçı, şunları söyledi:

"Bu projemiz ile vatandaşlarımız işlemlerini günün her saati gerçekleştirebiliyor. Teknolojik altyapımız belediyemizde hem verimlilik, hem tasarruf hem de gelir artışı sağlıyor. Atakum ilçesinin gelecek 100 yılına taban oluşturabilecek akıllı belediyeciliği hayata geçirdik. Vatandaşlarımız, hizmet masaları, internet, SMS ve mobil cihazlarıyla taleplerini, önerilerini ve şikayetlerini belediyemize ilettiği anda iş süreci başlıyor. Tüm adımlar izlenebiliyor, halkımız süreç ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi oluyor. Coğrafi Bilgi Sistemi ile de vatandaşlarımıza günlük hayatta birçok kolaylık ve yenilik sunduk. Halkımız mesai saatleri dışında da birçok işlemlerini bulundukları her yerden halledebiliyor. Bu önemli teknolojik adımımız sayesinde akıllı belediyecilikte Türkiye'nin öncüsü konumdayız. Hayata geçirdiğimiz Atakum Belediyesi Mobil Sayfa ve Uygulamaları ile vatandaşlarımız, mobil cihazları aracılığıyla belediyemize ait uygulamaları indirerek, belediye hizmetlerinden ve e-belediye uygulamalarından daha hızlı ve güvenli bir şekilde faydalanabilecekler. Mobil uygulamayı indiren vatandaşlar, haber, belediye rehberi, borç sorgulama, ödeme, bilgi edinme, fotoğraf ve video galeriler gibi pek çok içerik ve başvuru formlarına rahatça erişerek, bu hizmetlerden yararlanabiliyorlar."

Android ve IOS işletim sistemli mobil cihazlar üzerinden kullanılabilen Atakum Belediyesi Mobil Uygulaması, Android cihazlar için Google Play Store, IOS cihazlar için ise Apple Store üzerinden ücretsiz olarak yüklenebiliyor.