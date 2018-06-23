Atakum Belediyespor sezonu açtı

Atakum Belediyespor Stadı’nda gerçekleştirilen açılıştan önce sporcu ve aileleri için kahvaltı programı düzenlendi. Ardından halk oyunları ekibi ve miniklerin jimnastik gösterisi ile program başladı.

"Amatör Sporlar Kulüpleri içerisinde dün itibariyle Türkiye birincisiyiz"

Açılışta bir konuşma yapan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Göreve başlarken ’Hayalimizdeki Şehir Atakum İçin’ sloganı ile yola çıktık. Bu manada merkezi hükümetimizden aldığımız güçle de çalışmlarımızı sürdürdük. Fiziksel, sosyal, ekonomik yatırımlarımızın yanında geleceğimizin teminatı çocuklarımız için de çalışmalarımız devam ediyor. Spora çok büyük yatırımlarımız oldu. Biz görevi devraldığımızda 20 yıllık Atakum Beledisi sınırlarında bir tane halı saha vardı. Biz ise 4 yıllık hizmet süremizde Atakum’a 15 halı saha spor tesisini kazandırdık. Çocuklarımız için şuana kadar 64 parkımızı hizmete açtık. 38 tanesi de inşaat aşamasında. Amaç yavrularımıza güzel bir Atakum bırakmak. Atakum Belediyespor son 2-3 yıl içerisinde ciddi atılımlar yaptı. 13 branşta bin 200 lisanslı sporcuyla heryıl bölgede ve ülke genelinde müsabakalarına katılıyor. 2 bin yavrumuz 3 ay boyunca 2018 Yaz Spor Okulu’ndan faydalanacak. Atakum Belediyespor ülke genelinde yarışmacı gruplarda çok başarılar elde etti. En son U15, U16 ve U19’da iki tane Türkiye üçüncülüğü bir tane de Türkiye ikinciliği elde etti. U17’de de Türkiye birinciliği almak için şu anda çalışmalarını sürdürüyor. Bu puan durumlarına göre Kulüp Başkanımızdan aldığım bilgiler doğrultusunda dün itibariyle Amatör Spor Kulüpleri içerisinde Türkiye’nin en başarılı kulübü olarak puanlamada birinci olarak ilerliyor" dedi.

Açılışa; AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Caner Göktepe, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy, Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, sporcular ve ailelerin katılımı ile balonlar uçurularak Atakum Belediyespor 2018 Yaz Spor Okulları’nın açılışı yapıldı.